Можно даже управлять погодой. Центр испытаний жилых домов создали в Британии
Новости Великобритании. Необычный центр испытаний появился в Британии. Он не готовит космонавтов – он упрощает жизнь людей на этой планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В исследовательском центре на территории Салфордского университета тестируют жилые дома.
Здесь можно управлять погодой, создавая экстремальные условия. Солнце или дождь, ветер или снег, плюс 40 или минус – все, чтобы проверить дома на прочность.
Оливер Новакович, сотрудник управляющей компании:
Мы хотим знать, как здания будут выполнять свои функции в будущем. Это все для наших клиентов. Мы тестируем, как на здании отражаются разные внешние погодные условия и как на это реагируют системы внутри зданий.
Системы вентиляции, отопление, тепловые насосы и инфракрасные обогреватели – специалисты тестируют все. Исходя из результатов исследований, выбирают наиболее прочные материалы. Правда, процесс это небыстрый. Такие экзамены для жилых помещений могут длиться годами.
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