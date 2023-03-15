Прямой эфир

Можно даже управлять погодой. Центр испытаний жилых домов создали в Британии

15 марта 2023 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Необычный центр испытаний появился в Британии. Он не готовит космонавтов – он упрощает жизнь людей на этой планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В исследовательском центре на территории Салфордского университета тестируют жилые дома.

Можно даже управлять погодой. Центр испытаний жилых домов создали в Британии-1

Здесь можно управлять погодой, создавая экстремальные условия. Солнце или дождь, ветер или снег, плюс 40 или минус – все, чтобы проверить дома на прочность.

Можно даже управлять погодой. Центр испытаний жилых домов создали в Британии-4

Оливер Новакович, сотрудник управляющей компании:
Мы хотим знать, как здания будут выполнять свои функции в будущем. Это все для наших клиентов. Мы тестируем, как на здании отражаются разные внешние погодные условия и как на это реагируют системы внутри зданий.

Можно даже управлять погодой. Центр испытаний жилых домов создали в Британии-7

Системы вентиляции, отопление, тепловые насосы и инфракрасные обогреватели – специалисты тестируют все. Исходя из результатов исследований, выбирают наиболее прочные материалы. Правда, процесс это небыстрый. Такие экзамены для жилых помещений могут длиться годами.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Технологии # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вылечить мишку Тедди и больше не бояться докторов. Вот какую клинику открыли в Бельгии
15 марта 2023 15:12

Вылечить мишку Тедди и больше не бояться докторов. Вот какую клинику открыли в Бельгии

CNN: инцидент с американским беспилотником в Черном море может повлиять на помощь США Украине
15 марта 2023 13:59

CNN: инцидент с американским беспилотником в Черном море может повлиять на помощь США Украине

Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?
15 марта 2023 13:52

Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?