Можно даже управлять погодой. Центр испытаний жилых домов создали в Британии

Новости Великобритании. Необычный центр испытаний появился в Британии. Он не готовит космонавтов – он упрощает жизнь людей на этой планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В исследовательском центре на территории Салфордского университета тестируют жилые дома.

Здесь можно управлять погодой, создавая экстремальные условия. Солнце или дождь, ветер или снег, плюс 40 или минус – все, чтобы проверить дома на прочность.

Оливер Новакович, сотрудник управляющей компании:

Мы хотим знать, как здания будут выполнять свои функции в будущем. Это все для наших клиентов. Мы тестируем, как на здании отражаются разные внешние погодные условия и как на это реагируют системы внутри зданий.