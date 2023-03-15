Вылечить мишку Тедди и больше не бояться докторов. Вот какую клинику открыли в Бельгии

Новости Бельгии. На хирургическом столе в Брюсселе появились необычные пациенты. В бельгийской столице открылась клиника для мишек Тедди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там студенты-медики проводят занятия для детей. Цель таких встреч – избавить малышей от страха перед посещением больницы. Проходит знакомство девочек и мальчиков до 7 лет с больничными буднями в виде игры. Ребята приносят любимые игрушки, чтобы проверить их состояние здоровья.

Лорин Анселмо, медсестра:

Когда у детей нет травмирующего опыта, они не боятся врачей, а наоборот, помогают в лечении, они открывают для себя мир медицины, понимают, как это все работает. Так они лучше разбираются, что будет происходить в следующую минуту.