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Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?

15 марта 2023 13:52
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Здесь подают десерты с шипением, давая посетителям возможность попробовать пирожные и вафли рядом с ящерицами, тарантулами, песчанками и змеями. Необычное кафе открылось на окраине Куала-Лумпура. Позиционирует оно себя как дружелюбное к дикой природе.

Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?-1

Яп Мин Ян, владелец кафе:
Я очень активный член сообщества рептилий, увлекаюсь рептилиями. Что касается нас, людей, занимающихся рептилиями, когда мы хотим потусоваться, мы хотим поговорить обо всех этих змеях: «О, у меня есть эта змея, у меня есть эта змея». Первоначальная идея заключалась в том, чтобы я мог сделать место для всех любителей рептилий, чтобы они могли собраться, разговаривать о наших интересах.

Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?-4

Но идея понравилась не только тем, кто разводит рептилий, но и тем, у кого они вызывают интерес. Так что за столиками кафе теперь можно встретить достаточно разношерстную публику.

Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?-7

Недавно мой друг купил змею здесь, в этом кафе, и рассказал мне все об этом. И я подумал, что хочу прийти сюда и попробовать тоже купить змею.

Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?-10

В кафе есть несколько террариумов, в каждом из которых обитают разные виды рептилий, а сотрудники отвечают на вопросы посетителей и обеспечивают безопасность как животных, так и гостей.

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