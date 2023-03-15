Пообедать рядом с пауками и змеями можно в малайзийском кафе. Почему местный решил открыть такое заведение?

Здесь подают десерты с шипением, давая посетителям возможность попробовать пирожные и вафли рядом с ящерицами, тарантулами, песчанками и змеями. Необычное кафе открылось на окраине Куала-Лумпура. Позиционирует оно себя как дружелюбное к дикой природе.

Яп Мин Ян, владелец кафе:

Я очень активный член сообщества рептилий, увлекаюсь рептилиями. Что касается нас, людей, занимающихся рептилиями, когда мы хотим потусоваться, мы хотим поговорить обо всех этих змеях: «О, у меня есть эта змея, у меня есть эта змея». Первоначальная идея заключалась в том, чтобы я мог сделать место для всех любителей рептилий, чтобы они могли собраться, разговаривать о наших интересах.

Но идея понравилась не только тем, кто разводит рептилий, но и тем, у кого они вызывают интерес. Так что за столиками кафе теперь можно встретить достаточно разношерстную публику.

Недавно мой друг купил змею здесь, в этом кафе, и рассказал мне все об этом. И я подумал, что хочу прийти сюда и попробовать тоже купить змею.