Может грозить голод. Ким Чен Ын призвал КНДР быть готовой к новому «Трудному походу»

Новости Северной Кореи. Северной Корее может грозить голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии лидер КНДР назвал напряженной ситуацию с обеспечением населения продовольствием.

По мнению Ким Чен Ына, причиной этому стали последствия мощного тайфуна, который обрушился на страну в 2020 году, а карантинные меры усугубили положение.