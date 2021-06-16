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Может грозить голод. Ким Чен Ын призвал КНДР быть готовой к новому «Трудному походу»

16 июня 2021 11:28
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Новости Северной Кореи. Северной Корее может грозить голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может грозить голод. Ким Чен Ын призвал КНДР быть готовой к новому «Трудному походу»-1

В ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии лидер КНДР назвал напряженной ситуацию с обеспечением населения продовольствием.

Может грозить голод. Ким Чен Ын призвал КНДР быть готовой к новому «Трудному походу»-4

По мнению Ким Чен Ына, причиной этому стали последствия мощного тайфуна, который обрушился на страну в 2020 году, а карантинные меры усугубили положение.

Может грозить голод. Ким Чен Ын призвал КНДР быть готовой к новому «Трудному походу»-7

Он призвал партию и граждан быть готовыми к новому «Трудному походу». Под этим термином понимают события середины 90-х годов, когда страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом и массовым голодом. Тогда погибли несколько сотен тысяч человек.

# Экономика # Ким Чен Ын # Фотофакт

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