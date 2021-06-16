Аномальная жара в США. На 80% территории фиксируют засуху

Новости США. В США пришла аномальная жара. Столбики термометров местами поднялись до отметки +41°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные спасаются от палящего солнца на пляжах и у бассейнов. В связи с массовым использованием кондиционеров под угрозой оказалась энергосистема страны, которая может не справиться с возросшей нагрузкой.

На 80 % территории США зафиксирована сильнейшая засуха. Ситуация может обернуться катастрофой: лесные пожары уже бушуют в Южной Калифорнии. Специалисты ведут борьбу со стихией на земле и с воздуха, однако высокие температуры и сильный ветер лишь способствуют распространению огня.