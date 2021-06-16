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Аномальная жара в США. На 80% территории фиксируют засуху

16 июня 2021 09:16
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Новости США. В США пришла аномальная жара. Столбики термометров местами поднялись до отметки +41°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные спасаются от палящего солнца на пляжах и у бассейнов. В связи с массовым использованием кондиционеров под угрозой оказалась энергосистема страны, которая может не справиться с возросшей нагрузкой.

Аномальная жара в США. На 80% территории фиксируют засуху-1

На 80 % территории США зафиксирована сильнейшая засуха. Ситуация может обернуться катастрофой: лесные пожары уже бушуют в Южной Калифорнии. Специалисты ведут борьбу со стихией на земле и с воздуха, однако высокие температуры и сильный ветер лишь способствуют распространению огня.

Аномальная жара в США. На 80% территории фиксируют засуху-4

В 2020 году засуха привела к масштабным лесным пожарам. В Калифорнии выгорели более 17 тысяч квадратных километров лесов. В огне пострадали сотни домохозяйств.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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