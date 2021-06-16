Прямой эфир

Паутина буквально везде. Посмотрите на необычное явление в одном из штатов Австралии

16 июня 2021 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Штат Виктория в Австралии оказался опутан паутиной. Траву, деревья, дорожные знаки и даже целые здания покрывают гигантские сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паутина буквально везде. Посмотрите на необычное явление в одном из штатов Австралии-1

Паутина буквально везде. Посмотрите на необычное явление в одном из штатов Австралии-3

Разгадку необычного явления раскрыли ученые: таким образом пауки спасаются от воды. На юг страны надвигаются очередной холодный фронт и мощные ливни, поэтому членистоногие вынуждены искать укрытие на возвышенностях.

Паутина буквально везде. Посмотрите на необычное явление в одном из штатов Австралии-6

Паутина буквально везде. Посмотрите на необычное явление в одном из штатов Австралии-8

Зрелище пугающее, однако, по словам специалистов, пауки, которые заполонили города, угрозы для населения не несут. Они не ядовиты и редко кусают людей.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аномальная жара в США. На 80% территории фиксируют засуху
16 июня 2021 09:16

Аномальная жара в США. На 80% территории фиксируют засуху

Отрыв менее 1%. В Перу завершились президентские выборы
16 июня 2021 09:14

Отрыв менее 1%. В Перу завершились президентские выборы

Теракт в Колумбии. Машина взорвалась на территории армейского подразделения
16 июня 2021 09:12

Теракт в Колумбии. Машина взорвалась на территории армейского подразделения