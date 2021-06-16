Паутина буквально везде. Посмотрите на необычное явление в одном из штатов Австралии

Новости Австралии. Штат Виктория в Австралии оказался опутан паутиной. Траву, деревья, дорожные знаки и даже целые здания покрывают гигантские сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разгадку необычного явления раскрыли ученые: таким образом пауки спасаются от воды. На юг страны надвигаются очередной холодный фронт и мощные ливни, поэтому членистоногие вынуждены искать укрытие на возвышенностях.