Паутина буквально везде. Посмотрите на необычное явление в одном из штатов Австралии

Новости Австралии. Штат Виктория в Австралии оказался опутан паутиной. Траву, деревья, дорожные знаки и даже целые здания покрывают гигантские сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Штат Виктория в Австралии оказался опутан паутиной. Траву, деревья, дорожные знаки и даже целые здания покрывают гигантские сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разгадку необычного явления раскрыли ученые: таким образом пауки спасаются от воды. На юг страны надвигаются очередной холодный фронт и мощные ливни, поэтому членистоногие вынуждены искать укрытие на возвышенностях.
Зрелище пугающее, однако, по словам специалистов, пауки, которые заполонили города, угрозы для населения не несут. Они не ядовиты и редко кусают людей.