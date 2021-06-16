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Отрыв менее 1%. В Перу завершились президентские выборы

16 июня 2021 09:14
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Новости Перу. Представитель леворадикальной партии Педро Кастильо одержал победу на президентских выборах в Перу. Во втором туре за него проголосовали чуть более 50 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрыв от главной соперницы из ультраправой партии составил менее 1 %.

Отрыв менее 1%. В Перу завершились президентские выборы-1

Кейко Фухимори набрала 49,8 % голосов. При этом в ходе подсчета порядка миллиона бюллетеней были признаны недействительными, а почти 6,5 миллионов перуанцев не явились на избирательные участки.

Отрыв менее 1%. В Перу завершились президентские выборы-4

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. С победой на выборах Педро Кастильо поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Выборы # Педро Кастильо # Кейко Фухимори # Александр Лукашенко # Фотофакт

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