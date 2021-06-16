Отрыв менее 1%. В Перу завершились президентские выборы

Новости Перу. Представитель леворадикальной партии Педро Кастильо одержал победу на президентских выборах в Перу. Во втором туре за него проголосовали чуть более 50 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрыв от главной соперницы из ультраправой партии составил менее 1 %.