Отрыв менее 1%. В Перу завершились президентские выборы
Новости Перу. Представитель леворадикальной партии Педро Кастильо одержал победу на президентских выборах в Перу. Во втором туре за него проголосовали чуть более 50 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрыв от главной соперницы из ультраправой партии составил менее 1 %.
Кейко Фухимори набрала 49,8 % голосов. При этом в ходе подсчета порядка миллиона бюллетеней были признаны недействительными, а почти 6,5 миллионов перуанцев не явились на избирательные участки.
Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. С победой на выборах Педро Кастильо поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.