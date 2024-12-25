Миллионы верующих отмечают Рождество. Как встретили появление на свет Иисуса в разных точках мира

Великий праздник Рождества Христова отмечают 25 декабря миллионы верующих по всему миру, в том числе и белорусы, которые живут по григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот зимний день отсылает нас к библейским событиям более чем двухтысячелетней давности, когда на свет появился младенец Иисус. Он пришел в этот мир, чтобы сделать его лучше и добрее. И каждый год мы с трепетом вспоминаем эти события.

Папа Римский открыл Святые врата в Ватикане в честь начала юбилейного года христианства. Считается, что паломники, проходящие через эти врата, получают отпущение грехов. В Ватикане уверены, что желающих искупить вину таким образом будет немало. В год ожидают более 30 миллионов верующих. Первые из них уже прошли через царские врата. Около 7 тысяч человек следили за мессой в базилике, еще тысячи – на больших экранах, установленных на площади, откуда велась трансляция по всему миру. Служба в Ватикане традиционно самая торжественная.

Уже днем понтифик обратился к людям с ежегодным посланием. С ходом времени его название «Граду и миру» неизменно, впрочем, как и общий посыл сказанного. Папа Римский призвал открыть врата миру, сложить оружие в Украине и на Ближнем Востоке. Папа Римский Франциск:

Сложим оружие в Украине! Пусть будет воля открыть врата переговорам, диалогу, встрече, чтобы достигнуть справедливого мира. Сложим оружие на Ближнем Востоке. Обращаю свои мысли к христианским общинам в Израиле и Палестине, особенно в Газе, где сложилась ужасная гуманитарная ситуация. Прекратите огонь, освободите заложников, помогите населению, страдающему от голода и войны.

Во время церемонии в Риме были приняты повышенные меры безопасности, к обеспечению порядка привлекли дополнительно 700 полицейских. Решение продиктовано недавним терактом на рождественской ярмарке в Германии.

Не без изменений Рождество встретили и в Вифлееме. Там из-за событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан отменены некогда обязательные атрибуты торжества. Не горят огни на елке, не украшены улицы. Весь праздник сосредоточен в церкви. Полуночную мессу возглавил латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Встречает Рождество и Европа. Первая рождественская месса после пожара 2019 года прошла в парижском соборе Нотр-Дам. Он был закрыт для верующих в течение 5 лет, пока там проводились реставрационные работы. 7 декабря двери Нотр-Дама вновь распахнулись для посетителей.

Рождество в Европе омрачено ростом цен. Ярмарки превратились в музеи, жители в основном смотрят на представленные товары, а вот их покупка может ударить по кошельку. На этом фоне в ряде стран ЕС растет число нуждающихся в бесплатном питании.

В Мексике таких не меньше. Горячие обеды и человеческое тепло можно получить в столичной церкви. В очередь выстроилась почти тысяча человек. Местные жители и мигранты.

В Штатах праздник омрачен протестами. В центре Манхэттена акцию устроили сотрудники американской компании по продаже кофе. Они недовольны годовыми надбавками, которые составили всего 2 %. Несмотря на погодные условия, число бастующих не уменьшается. Всего за пятидневную стачку свои места оставят порядка 5 тысяч человек.

А вот австралийцы не мерзнут, скорее, наоборот. Рождество в купальниках – так этот праздник тоже встречают. От традиционных зимних атрибутов на этом пляже ничего не осталось. Разве что отдыхающие в шапках Санта Клауса.