Россия нарастила поставки газа в страны ЕС на 18-20%
А подвели страны ЕС к краю европейские власти. Санкции и другие бездумные решения обернулись против западных чиновников. Теперь они рискуют не только лишиться поддержки народа, но и попросту заморозить людей этой зимой.
Европа, которая всеми силами пыталась – или делала вид, что пыталась – отказаться от российского газа, на деле стала потреблять его еще больше. Москва нарастила поставки топлива в ЕС на 18-20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иная тенденция наметилась в Европе. Там с газом ситуация, мягко говоря, напряженная. Запасы в хранилищах иссякают на глазах. Скорость отбора топлива достигла трехлетнего максимума, а вот закачка, напротив, – на минимуме с 2016 года.
При этом темпы потребления непрерывно растут. Так, в Нидерландах с начала отопительного периода уже потратили 33 % резервов, а во Франции – 28 %.
Спешат опустошить хранилища и закупиться вновь европейцы на фоне решения Киева остановить транзит российского газа. Оно вступит в силу 1 января.
Пятилетний контракт между странами подошел к концу, и продлевать его Украина не намерена. А вот Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам. Но в этом случае судьба транзита уже зависит от договоренностей ЕС и Киева.