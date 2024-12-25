А подвели страны ЕС к краю европейские власти. Санкции и другие бездумные решения обернулись против западных чиновников. Теперь они рискуют не только лишиться поддержки народа, но и попросту заморозить людей этой зимой.

Европа, которая всеми силами пыталась – или делала вид, что пыталась – отказаться от российского газа, на деле стала потреблять его еще больше. Москва нарастила поставки топлива в ЕС на 18-20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.