Прямой эфир

Россия нарастила поставки газа в страны ЕС на 18-20%

25 декабря 2024 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А подвели страны ЕС к краю европейские власти. Санкции и другие бездумные решения обернулись против западных чиновников. Теперь они рискуют не только лишиться поддержки народа, но и попросту заморозить людей этой зимой. 

Европа, которая всеми силами пыталась – или делала вид, что пыталась – отказаться от российского газа, на деле стала потреблять его еще больше. Москва нарастила поставки топлива в ЕС на 18-20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Россия нарастила поставки газа в страны ЕС на 18-20%-2

Иная тенденция наметилась в Европе. Там с газом ситуация, мягко говоря, напряженная. Запасы в хранилищах иссякают на глазах. Скорость отбора топлива достигла трехлетнего максимума, а вот закачка, напротив, – на минимуме с 2016 года. 

При этом темпы потребления непрерывно растут. Так, в Нидерландах с начала отопительного периода уже потратили 33 % резервов, а во Франции – 28 %. 

Россия нарастила поставки газа в страны ЕС на 18-20%-4

Спешат опустошить хранилища и закупиться вновь европейцы на фоне решения Киева остановить транзит российского газа. Оно вступит в силу 1 января. 

Пятилетний контракт между странами подошел к концу, и продлевать его Украина не намерена. А вот Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам. Но в этом случае судьба транзита уже зависит от договоренностей ЕС и Киева. 

# Газ # Кризис в ЕС # Санкции

Другие новости рубрики

Все новости
По крушению самолёта вблизи Актау возбудили уголовное дело
25 декабря 2024 17:05

По крушению самолёта вблизи Актау возбудили уголовное дело

Лукашенко направил соболезнования Алиеву в связи с крушением пассажирского самолёта в Казахстане
25 декабря 2024 16:53

Лукашенко направил соболезнования Алиеву в связи с крушением пассажирского самолёта в Казахстане

Захарова: Австралия обратилась к России после задержания их наёмника на фронте СВО
25 декабря 2024 15:21

Захарова: Австралия обратилась к России после задержания их наёмника на фронте СВО