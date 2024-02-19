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Москва обновила рекорд по высоте сугробов

19 февраля 2024 07:39
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Столица России обновила снежный рекорд. После ночных снегопадов сугробы в Москве выросли до 67 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва обновила рекорд по высоте сугробов-1

Значение превышает средние показатели в полтора раза. Город досрочно выполнил месячную норму по осадкам, заявили синоптики. Однако, по их прогнозам, прощаться с зимой пока рано. Напомню, ранее из-за снегопада московские городские службы начали работать круглосуточно.

# Погода # Новости России

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