Германия построит завод по производству боеприпасов в Украине

Немецкий оборонный концерн построит завод по производству боеприпасов в Украине. Планируется, что там займутся выпуском снарядов калибром 155 миллиметров и ремонтом бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации главы немецкой компании, на строительство завода понадобится не более трех месяцев. Его возведение стало возможным после подписания меморандума о создании совместного предприятия. Соглашение между Германией и Украиной было заключено во время Мюнхенской конференции по безопасности.