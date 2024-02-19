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Германия построит завод по производству боеприпасов в Украине

19 февраля 2024 06:17
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Немецкий оборонный концерн построит завод по производству боеприпасов в Украине. Планируется, что там займутся выпуском снарядов калибром 155 миллиметров и ремонтом бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия построит завод по производству боеприпасов в Украине-1

По информации главы немецкой компании, на строительство завода понадобится не более трех месяцев. Его возведение стало возможным после подписания меморандума о создании совместного предприятия. Соглашение между Германией и Украиной было заключено во время Мюнхенской конференции по безопасности.

# Международная политика

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