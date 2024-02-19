Мюнхенская конференция по безопасности продолжила курс на вооружение Киева. Форум накануне завершился в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский кризис ожидаемо стал одной из главных тем этой встречи. Киев сообщил о трудной ситуации на фронте и призвал союзников больше вкладывать в победу ВСУ. Партнеры по традиции пообещали ускорить производство снарядов, а вот отправлять солдат НАТО в Украину отказались. Это окончательно испортит отношения с Москвой, заявили участники конференции.