3 человека погибли в результате схода оползня в Боливии

Три человека погибли в результате схода оползня в Боливии. Двое из них – дети. Из-за стихийного бедствия десятки домов оказались под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство местных жителей успели покинуть опасную зону. Они вернулись позже, чтобы забрать свое имущество. Но в основном отыскать его не удалось. По данным СМИ, крыши над головой лишились около 60 семей.