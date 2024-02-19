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3 человека погибли в результате схода оползня в Боливии

19 февраля 2024 06:18
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Три человека погибли в результате схода оползня в Боливии. Двое из них – дети. Из-за стихийного бедствия десятки домов оказались под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 человека погибли в результате схода оползня в Боливии-1

Большинство местных жителей успели покинуть опасную зону. Они вернулись позже, чтобы забрать свое имущество. Но в основном отыскать его не удалось. По данным СМИ, крыши над головой лишились около 60 семей.

# Природные катаклизмы # Новости Боливии

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