Мощный шторм обрушился на Калифорнию – есть погибшие

Новости США. Два человека погибли во время мощного шторма, который обрушился на Калифорнию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер оставил без света более 70 тысяч домов. Непрекращающиеся ливни вызвали многочисленные оползни, которые перекрыли несколько дорог. Приливные волны затопили улицы прибрежных городов. В Санта-Круз местных жителей попросили готовиться к эвакуации. Синоптики предупреждают, что, несмотря на то, что ветер и дожди немного ослабли, расслабляться не стоит. В ближайшие дни шторм начнет вновь крепчать.