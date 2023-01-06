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Мощный шторм обрушился на Калифорнию – есть погибшие

06 января 2023 13:27
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Новости США. Два человека погибли во время мощного шторма, который обрушился на Калифорнию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм обрушился на Калифорнию – есть погибшие-1

Сильный ветер оставил без света более 70 тысяч домов. Непрекращающиеся ливни вызвали многочисленные оползни, которые перекрыли несколько дорог. Приливные волны затопили улицы прибрежных городов. В Санта-Круз местных жителей попросили готовиться к эвакуации. Синоптики предупреждают, что, несмотря на то, что ветер и дожди немного ослабли, расслабляться не стоит. В ближайшие дни шторм начнет вновь крепчать.

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# Природные явления # Новости США # Фотофакт

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