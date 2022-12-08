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Мощное землетрясение произошло в Индонезии

08 декабря 2022 09:05
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Новости Индонезии. Сильное землетрясение произошло в Индонезии. Его эпицентр находился в 45 километрах к юго-востоку от города Богор, где проживают около 800 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение произошло в Индонезии-1

Как отметили в сейсмологическом центре, очаг залегал на глубине 134 километров. Мощности такого землетрясения не хватит, чтобы вызвать цунами, однако нарушить планы горожан природа все же смогла. В домах тряслись предметы, в супермаркетах падали продукты, дрожали стены некоторых зданий.

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# Землетрясение # Новости Индонезии # Фотофакт

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