Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Новости Индонезии. Сильное землетрясение произошло в Индонезии. Его эпицентр находился в 45 километрах к юго-востоку от города Богор, где проживают около 800 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в сейсмологическом центре, очаг залегал на глубине 134 километров. Мощности такого землетрясения не хватит, чтобы вызвать цунами, однако нарушить планы горожан природа все же смогла. В домах тряслись предметы, в супермаркетах падали продукты, дрожали стены некоторых зданий.