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Парламент Монголии назначил слушания по делу о хищении угля

08 декабря 2022 06:08
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Новости Монголии. Парламент Монголии назначил слушания, на которых намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, несколько дней в стране не утихают протесты, поводом для которых послужило обвинение в коррупции правительственных чиновников.

Парламент Монголии назначил слушания по делу о хищении угля-1

Предположительно, они украли уголь почти на два миллиарда долларов. Провести открытые слушания по вопросу и прозрачно проинформировать граждан по ситуации предложил глава Монголии. Демонстрации с требованием остановить коррупцию в стране начались на выходных, 3-4 декабря, но к середине недели приобрели массовый характер. Участие в них приняли не менее 10 тысяч человек.

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# Хищение # Ухнаагийн Хурэлсух # Фотофакт

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