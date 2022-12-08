Парламент Монголии назначил слушания по делу о хищении угля

Новости Монголии. Парламент Монголии назначил слушания, на которых намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, несколько дней в стране не утихают протесты, поводом для которых послужило обвинение в коррупции правительственных чиновников.

Предположительно, они украли уголь почти на два миллиарда долларов. Провести открытые слушания по вопросу и прозрачно проинформировать граждан по ситуации предложил глава Монголии. Демонстрации с требованием остановить коррупцию в стране начались на выходных, 3-4 декабря, но к середине недели приобрели массовый характер. Участие в них приняли не менее 10 тысяч человек.