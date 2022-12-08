Продавцы пиротехники не поделили прибыльное место и устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге

Новости России. ЧП произошло в Екатеринбурге: спор торговцев пиротехникой обернулся дракой и перестрелкой. Владельцы киосков не поделили, видимо, прибыльное в преддверии Нового года место и устроили массовую драку со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, один человек получил ранения из пневматического пистолета, он доставлен в больницу. Всего в драке участвовали порядка 10 человек, двое из них уже задержаны. В припаркованных поблизости автомобилях полицейские нашли кастет и магазин для патронов.