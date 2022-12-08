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Продавцы пиротехники не поделили прибыльное место и устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге

08 декабря 2022 06:21
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Новости России. ЧП произошло в Екатеринбурге: спор торговцев пиротехникой обернулся дракой и перестрелкой. Владельцы киосков не поделили, видимо, прибыльное в преддверии Нового года место и устроили массовую драку со стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцы пиротехники не поделили прибыльное место и устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге-1

Предположительно, один человек получил ранения из пневматического пистолета, он доставлен в больницу. Всего в драке участвовали порядка 10 человек, двое из них уже задержаны. В припаркованных поблизости автомобилях полицейские нашли кастет и магазин для патронов.

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# Массовая драка # Новости России # Фотофакт

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