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Белый дом: потери ВСУ ожидаемы при активизации боёв

09 июня 2023 08:43
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В ходе интенсификации военных действий украинские силы несут прогнозируемые потери. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он не обнародовал конкретную статистику потерь, но заметил, что в окрестностях Артемовска и на других участках фронта идут интенсивные боестолкновения. Кирби отметил, что США и их партнеры будут предоставлять военную помощь Украине. 

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что из-за сильного сопротивления со стороны российских войск украинские военные несут значительные потери в ходе попыток контратаковать. Но потери не должны повлиять на планы украинского контрнаступления обозначили в эфире.

Российское Министерство обороны также сообщает о безрезультатных атаках украинских войск с 4 июня, сопровождавшихся потерями в людях и технике.

# Международная политика # Джон Кирби

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