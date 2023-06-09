Экс-генсек НАТО: страны альянса могут ввести свои войска в Украину

Это с высокой долей вероятности может произойти, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву на саммите в Вильнюсе реальных гарантий безопасности. По его словам, если военный альянс не согласует четкий путь развития Украины, то не исключено, что этим самостоятельно займутся некоторые страны. Например, Польша, которая сейчас помогает Киеву. А за ней последуют и страны Балтии, которые для этого даже могут ввести свои войска в страну. По словам экс-главы НАТО, поляки всерьез задумались о создании коалиции государств, желающих использовать свою армию в этом конфликте.