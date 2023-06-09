WP: наследный принц Саудовской Аравии пригрозил США пересмотреть отношения из-за добычи нефти

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предостерег США о вероятных экономических последствиях, если они накажут Эр-Рияд за сокращение добычи нефти. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден предупреждал о каких-то последствиях для Саудовской Аравии из-за ограничения добычи нефти, если она пролабирует это решение в ОПЕК+. Саудовская Аравия обосновывала свои действия в официальных заявлениях. Наследный принц в приватной беседе пригрозил изменить американо-саудовские взаимоотношения и нанести ущерб американской экономике.

Документы, содержащие ссылки на угрозы принца, были опубликованы на платформе Discord. Неясно, передавались ли слова принца напрямую американским должностным лицам или были перехвачены с помощью электронной прослушки.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что у него нет никакой информации о таких угрозах со стороны Саудовской Аравии. Несмотря на это, США по-прежнему сотрудничают с Эр-Риядом и рассматривают его как важного партнера на Ближнем Востоке.