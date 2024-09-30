Молдавская оппозиция обвинила Майю Санду в демографической катастрофе

Молдова стоит на пороге демографической катастрофы. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шанс». В кризисе он обвинил власти и президента Майю Санду. По словам Алексея Лунгу, именно правительство довело страну до такого состояния, что из нее буквально бежит молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глубочайший экономический кризис, нищета и отсутствие всяческих перспектив пугают молодых людей. Согласно исследованию, более 40 % жителей Молдовы в возрасте от 15 до 34 лет уже покинули республику из-за страха остаться на родине без работы. Еще 15 % готовы уехать в поисках лучшей жизни. Не лучше обстоят дела и с рождаемостью. Статистика гласит, что за последние 10 лет показатель снизился на 40 %. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.