Прямой эфир

Молдавская оппозиция обвинила Майю Санду в демографической катастрофе

30 сентября 2024 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молдова стоит на пороге демографической катастрофы. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шанс». В кризисе он обвинил власти и президента Майю Санду. По словам Алексея Лунгу, именно правительство довело страну до такого состояния, что из нее буквально бежит молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдавская оппозиция обвинила Майю Санду в демографической катастрофе -2

Глубочайший экономический кризис, нищета и отсутствие всяческих перспектив пугают молодых людей. Согласно исследованию, более 40 % жителей Молдовы в возрасте от 15 до 34 лет уже покинули республику из-за страха остаться на родине без работы. Еще 15 % готовы уехать в поисках лучшей жизни. Не лучше обстоят дела и с рождаемостью. Статистика гласит, что за последние 10 лет показатель снизился на 40 %. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.

# Майя Санду # Статистика

Другие новости рубрики

Все новости
Польского президента будут судить за оскорбление граждан страны
30 сентября 2024 10:35

Польского президента будут судить за оскорбление граждан страны

Партия свободы побеждает на выборах в Австрии
30 сентября 2024 09:00

Партия свободы побеждает на выборах в Австрии

Байден поручил отправить военную помощь китайскому Тайваню
30 сентября 2024 08:57

Байден поручил отправить военную помощь китайскому Тайваню