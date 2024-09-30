Польского президента будут судить за оскорбление граждан страны

Польского президента будут судить за оскорбительный комментарий в адрес зрителей фильма о мигрантах. Иск подал Центр мониторинга ксенофобского и расистского поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандальные события стали развиваться еще в сентябре 2023 года, когда состоялась премьера фильма, посвященного событиям на польско-белорусской границе. В картине без прикрас показали, как несут службу польские пограничники – издеваются и зверски избивают беззащитных людей. Демонстрация «истинной польской демократии» пришлась не по душе главе республики. Он сказал, что фильм очерняет военных, а смотреть его в зале могут – цитата – «только свиньи». Теперь за оскорбление собственных граждан Дуда предстанет перед судом. Правда, только тогда, когда закончится его президентский срок – в октябре будущего года.

К слову, это не первый случай, когда Дуда, мягко говоря, нелестно отозвался о своем народе. В октябре 2023-го он оскорбил тех, кто участвовал в выборах во времена Польской Народной Республики. На съезде профсоюза «Солидарность» он заявил, что в тот период голосовать ходили «только свиньи».