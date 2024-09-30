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Партия свободы побеждает на выборах в Австрии

30 сентября 2024 09:00
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Сенсацией завершились парламентские выборы в Австрии. Впервые в истории страны победу одерживают крайне правые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия свободы опередила всех соперников, набрав почти 30 % голосов избирателей. Следом идет консервативная народная партия во главе с нынешним канцлером, а замыкают тройку лидеров социал-демократы.

Партия свободы побеждает на выборах в Австрии -2

По мнению экспертов, ключом к успеху партии свободы стала ее предвыборная программа. Лидер объединения Герберт Кикль пообещал австрийцам большие перемены. В частности, остановить миграцию и преступность. Также партия свободы является противницей антироссийских санкций, выступает против военной помощи Украине и хочет выйти из инициативы «Европейский небесный щит», проекта противоракетной обороны, запущенного Германией.

Однако результаты выборов обрадовали далеко не всех жителей страны. Буквально через несколько часов после оглашения предварительных результатов выборов в Вене вспыхнули протесты. У здания парламента собрались сотни людей, которые убеждены, что приход ультраправых к власти приведет к социальной катастрофе. 

Партия свободы побеждает на выборах в Австрии -4

Это означает социальные сокращения для Австрии. Это означает снижение зарплат. Это означает катастрофу, особенно для мигрантов. 

Партия свободы побеждает на выборах в Австрии -6

Я считаю, что необходимо запретить Австрийскую партию свободы. Иначе страну будут ожидать долгие годы нацистского режима.

Впрочем, абсолютного большинства Австрийская партия свободы не набрала, поэтому для формирования правительства ей придется создать коалицию. Сделать это будет очень трудно, так как ни одна из партий не хочет сотрудничать с ультраправыми. 

# Выборы # Австрия

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