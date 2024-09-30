Партия свободы побеждает на выборах в Австрии

Сенсацией завершились парламентские выборы в Австрии. Впервые в истории страны победу одерживают крайне правые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия свободы опередила всех соперников, набрав почти 30 % голосов избирателей. Следом идет консервативная народная партия во главе с нынешним канцлером, а замыкают тройку лидеров социал-демократы.

По мнению экспертов, ключом к успеху партии свободы стала ее предвыборная программа. Лидер объединения Герберт Кикль пообещал австрийцам большие перемены. В частности, остановить миграцию и преступность. Также партия свободы является противницей антироссийских санкций, выступает против военной помощи Украине и хочет выйти из инициативы «Европейский небесный щит», проекта противоракетной обороны, запущенного Германией.

Однако результаты выборов обрадовали далеко не всех жителей страны. Буквально через несколько часов после оглашения предварительных результатов выборов в Вене вспыхнули протесты. У здания парламента собрались сотни людей, которые убеждены, что приход ультраправых к власти приведет к социальной катастрофе.