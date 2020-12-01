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«Мои коллеги плачут». Людмила Кондрашова о ситуации в здравоохранении Украины

01 декабря 2020 18:18
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Новости Беларуси. Только в 2020 году 75 % беженцев в Беларусь – украинцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мои коллеги плачут». Людмила Кондрашова о ситуации в здравоохранении Украины-1

Людмила Кондрашова, член президиума Белорусского союза женщин:
Я одесситка. Закончила Одесский медицинский институт в 1987 году, и вот уже 33 года я живу в Беларуси, в Минске.

То, что есть сейчас в Украине, – мои коллеги плачут от того, что там есть на данный момент. Полностью разрушена эпидемиологическая служба. На данный момент, в эпидемической ситуации, врачи не могут врачевать, потому что у них просто на это нет возможности. Нет возможности потому, что там все платное. Никто не может себе обеспечить лечение в полной степени. Нет мест для госпитализации.

С каким-то жутким непониманием тех людей, которые пытаются сравнивать наше здравоохранение и говорить о том, что в Украине значительно лучше после их перемен, после Майдана.

# Коронавирус # Людмила Кондрашова # Фотофакт

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