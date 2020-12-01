В Киеве у здания Верховной Рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса

Новости Украины. В украинской столице вновь неспокойно. У здания Верховной Рады в Киеве проходит очередной митинг предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выступают против карантинных ограничений для бизнеса. Кроме того, требуют принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, а также отсрочить введение кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей.

О такой возможности ранее заявил премьер-министр страны. Очевидно, что такая перспектива не устраивает и без того пострадавших из-за ограничений предпринимателей. Демонстранты перекрыли улицу перед парламентом, а также входы в здание. Таким образом они надеются застать депутатов и убедить их поддержать законопроекты.

К месту митинга были стянуты десятки правоохранителей. Ситуация контролируется.