Матеуш Пискорски: на территории Польши полностью свободно действуют спецподразделения других стран

Спецподразделения некоторых стран свободно действуют на территории Польши. Такое мнение высказал польский политолог Матеуш Пискорски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спецподразделения некоторых стран свободно действуют на территории Польши. Такое мнение высказал польский политолог Матеуш Пискорски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матеуш Пискорски, политолог (Польша):
Я бы здесь скорее искал след поддержки других спецподразделений других стран, других структур, которые, несомненно, работают на территории Польши. Возможно, это, например, американские спецподразделения или британские. Мы прекрасно понимаем – это официальная информация – что на территории Польши они действуют полностью свободно – без офиса, без представительства. И ЦРУ, и других структур, которые чувствуют себя… ну, как у себя на родине на самом деле здесь, на территории Польши.