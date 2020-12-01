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Матеуш Пискорски: на территории Польши полностью свободно действуют спецподразделения других стран

01 декабря 2020 16:48
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Спецподразделения некоторых стран свободно действуют на территории Польши. Такое мнение высказал польский политолог Матеуш Пискорски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матеуш Пискорски: на территории Польши полностью свободно действуют спецподразделения других стран-1

Матеуш Пискорски, политолог (Польша):
Я бы здесь скорее искал след поддержки других спецподразделений других стран, других структур, которые, несомненно, работают на территории Польши. Возможно, это, например, американские спецподразделения или британские. Мы прекрасно понимаем – это официальная информация – что на территории Польши они действуют полностью свободно – без офиса, без представительства. И ЦРУ, и других структур, которые чувствуют себя… ну, как у себя на родине на самом деле здесь, на территории Польши.

# Международная политика # Матеуш Пискорски # Фотофакт

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