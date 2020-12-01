Матеуш Пискорски: на территории Польши полностью свободно действуют спецподразделения других стран

Матеуш Пискорски, политолог (Польша):

Я бы здесь скорее искал след поддержки других спецподразделений других стран, других структур, которые, несомненно, работают на территории Польши. Возможно, это, например, американские спецподразделения или британские. Мы прекрасно понимаем – это официальная информация – что на территории Польши они действуют полностью свободно – без офиса, без представительства. И ЦРУ, и других структур, которые чувствуют себя… ну, как у себя на родине на самом деле здесь, на территории Польши.