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В Сальвадоре потоки грязи и воды снесли несколько домов, где находились люди

23 сентября 2022 09:51
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Новости Сальвадора. В Сальвадоре при сходе оползня погибли семь человек, среди них трое детей. Потоки грязи и воды снесли несколько домов. Все произошло так быстро, что люди даже не успели выбежать из жилищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сальвадоре потоки грязи и воды снесли несколько домов, где находились люди-1

Власти провинции, где произошла трагедия, призвали население к максимальной осторожности, так как сохраняется высокая вероятность новых оползней. На западе Сальвадора сейчас идут проливные дожди, которые размывают горные склоны. В связи с этим там объявлен оранжевый – предпоследний – уровень погодной опасности.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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