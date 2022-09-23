В Сальвадоре потоки грязи и воды снесли несколько домов, где находились люди

Новости Сальвадора. В Сальвадоре при сходе оползня погибли семь человек, среди них трое детей. Потоки грязи и воды снесли несколько домов. Все произошло так быстро, что люди даже не успели выбежать из жилищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.