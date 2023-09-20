В Москве простились с автором песни «Трус не играет в хоккей» Николаем Добронравовым

В Москве простились с Николаем Добронравовым. Проводить маэстро в последний путь пришли политики, артисты, друзья, родственники и многочисленные почитатели его таланта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По просьбе родных церемония прощания была закрыта для прессы. Теперь знаменитый поэт-песенник покоится на Новодевичьем кладбище. Напомним, о смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября. Он умер в возрасте 94 лет после продолжительной болезни.

Среди самых известных композиций Добронравова – «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей». Его песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие звезды эстрады.