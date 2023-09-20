В Швеции завершить расследование по «Северным потокам» намерены до конца года

Расследовать теракт на газопроводах «Северный поток» намерены до конца 2024 года. Дело находится в чувствительной фазе, сообщил шведский прокурор Матс Люнгквист, передает РИА Новости.

По словам прокурора, еще многое предстоит сделать, но в Швеции надеются, что расследование вскоре завершится.

ЧП на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» случились 26 сентября прошлого года. Германия, Дания и Швеция не исключили версию с диверсией. Генеральная прокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование. Не раскрывая свои источники он заявил, что взрывные устройства были заложены водолазами ВМС Америки при поддержке специалистов из Норвегии. Это было сделано под прикрытием учений в феврале 2022 года. А решение об операции принимал американский лидер Джо Байден после того, как на протяжении 9 месяцев обсуждал этот вопрос с ответственными по части нацбезопасности. В США позже заявляли, что не имеют отношения к теракту на российских газопроводах.