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Более 23 млрд долларов – польский депутат выставил Украине «символический» счёт за оказанную помощь

20 сентября 2023 13:45
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Очередной скандал разгорается между Варшавой и Киевом. Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак выставил «символический» счет Украине за всю оказанную стране помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 23 млрд долларов – польский депутат выставил Украине «символический» счёт за оказанную помощь-1

Как оказалось, сумма немаленькая – 101 миллиард польских злотых. Это более 23 миллиардов долларов. Причиной столь радикального поступка послужил тот факт, что Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию на то, что Польша, мол, продлила запрет на ввоз зерна в страну вопреки требованиям Еврокомиссии.

При этом Киев не волнует то, что из-за украинского зерна польские фермеры несут колоссальные убытки. Это и вызвало возмущение депутата. В качестве компенсации за все экономические потери и был выставлен этот счет.

# Международная политика # Фотофакт

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