В Германии обмелел Рейн – судоходство на грани закрытия

Новости Германии. Рейн в Германии находится на грани закрытия для судоходства. Река обмелела до самого низкого уровня с 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала сильная засуха, в которую Германия вместе с другими европейскими странами погрузилась этим летом. Причем сказалось резкое падение воды не только на экологии, но и на экономике. Цены на доставку грузов резко возросли. И, по словам местных властей, ситуация не улучшится. Ранее обмелело самое крупное в Германии Боденское озеро.