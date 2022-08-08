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В Германии обмелел Рейн – судоходство на грани закрытия

08 августа 2022 06:45
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Новости Германии. Рейн в Германии находится на грани закрытия для судоходства. Река обмелела до самого низкого уровня с 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии обмелел Рейн – судоходство на грани закрытия-1

Причиной стала сильная засуха, в которую Германия вместе с другими европейскими странами погрузилась этим летом. Причем сказалось резкое падение воды не только на экологии, но и на экономике. Цены на доставку грузов резко возросли. И, по словам местных властей, ситуация не улучшится. Ранее обмелело самое крупное в Германии Боденское озеро.

# Природные катаклизмы # Новости Германии # Фотофакт

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