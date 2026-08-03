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Очередное общенациональное отключение электричества произошло на Кубе

03 августа 2026 10:35
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На Кубе вновь произошел масштабный блэкаут. После ряда каскадных отключений национальная энергосистема острова накануне вечером окончательно вышла из строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное общенациональное отключение электричества произошло на Кубе-2

Около 10 миллионов жителей остались без электричества. Это четвертое тотальное отключение за лето. Обычно они длятся более 30 часов в Гаване и по несколько дней в других регионах. Из‑за нехватки топлива использование аварийных генераторов практически невозможно. Импорт энергоресурсов в страну практически заблокирован уже полгода. После смены власти в Каракасе Куба потеряла ключевого поставщика нефти – Венесуэлу. Также остановлен импорт из Мексики. Дональд Трамп подписал указы, которые позволяют США вводить пошлины и ограничения против любой страны или организации, которая станет поставлять нефть на остров.

# Новости Кубы

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