Очередное общенациональное отключение электричества произошло на Кубе

Около 10 миллионов жителей остались без электричества. Это четвертое тотальное отключение за лето. Обычно они длятся более 30 часов в Гаване и по несколько дней в других регионах. Из‑за нехватки топлива использование аварийных генераторов практически невозможно. Импорт энергоресурсов в страну практически заблокирован уже полгода. После смены власти в Каракасе Куба потеряла ключевого поставщика нефти – Венесуэлу. Также остановлен импорт из Мексики. Дональд Трамп подписал указы, которые позволяют США вводить пошлины и ограничения против любой страны или организации, которая станет поставлять нефть на остров.