На севере Сирии жара превращает лагеря в смертельно опасные зоны

В северной части сирийской провинции Идлиб перемещенные жители переживают экстремальную жару: температура внутри палаток поднимается выше 50 градусов. Семьи живут в одном помещении, где готовят, спят и пытаются укрыться от солнца, но ткань палаток не выдерживает жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лагеря не имеют стабильного водоснабжения. Люди вынуждены покупать воду по ведру, чтобы охладить детей или наполнить импровизированные емкости. Каждое ведро становится финансовым бременем. Многие семьи распродали все, что имели, чтобы просто выжить. Чтобы заработать на хлеб, питьевую воду и лед, подростки соглашаются на случайную поденную занятость, получая всего пару долларов в день.

В палатках устанавливают самодельные вентиляторы, но слабые солнечные панели едва обеспечивают питание. Мечта о холодильнике или кондиционере остается недостижимой. Днем люди остаются в душных палатках, а ночью выходят на улицу, где их ждут рои комаров. Жара, жажда и болезни стали частью ежедневной реальности. Для перемещенных семей самым недостижимым желанием остается простое: дом, который защитит от солнца и позволит детям спать спокойно.