В Китае на фоне экстремальной жары повышается потребительская активность в темное время суток

Аномальная дневная жара меняет привычки китайских потребителей – пик активности смещается на вечер и ночь, когда становится прохладнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В провинции Аньхой вечерние представления собирают около 20 тысяч зрителей, а на ночных рынках гостей ждут местные деликатесы. В горных районах на востоке страны сейчас в разгаре сезон наблюдения за светлячками – он привлекает туристов и дает импульс местным отелям и ресторанам. По всей стране вечерами также открываются кинотеатры под открытым небом. Похожая картина и в городе Чэнду на юго‑западе КНР: с наступлением темноты здесь заметно активизируется спортивная жизнь. Парки и аллеи заполняются велосипедистами – прогулки в вечернюю прохладу становятся все популярнее, и этому рады владельцы велопрокатов.

И Линьцзюнь, менеджер магазина по прокату велосипедов: Летом около 60 % наших посетителей – это те, кто катается по вечерам и ночью. В этот период мы открыты круглосуточно и без выходных, чтобы удовлетворить этот спрос.

Ян Чжэньчэнь, менеджер скалодромов:

Обычно мы закрываемся в 10 вечера, но некоторые точки работают до полуночи – специально для офисных работников. Мы предлагаем дополнительные услуги тренеров и вечерние занятия, а по будням проводим общественные мероприятия.

По мнению экспертов, ночная потребительская активность дает новый импульс сфере услуг по всему Китаю – и заодно становится изюминкой для иностранных гостей.