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Минобороны РФ: войска 17 февраля продвинулись на глубину 8,6 км

18 февраля 2024 12:45
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Вооруженные силы России отбили Авдеевку и углубились на 8,6 км в позиции ВСУ, в итоге Киев потерял более полутора тысяч военных. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, а тот поздравил военных с победой. Командующий ВСУ Сырский заявил о выходе украинских частей из города, а украинский президент Владимир Зеленский назвал в качестве причин недостаток помощи с Запада и нехватку амуниции. Официальный представитель Пентагона заявил, что у вооруженных сил Украины заканчивается боеприпас и без помощи Америки ожидаются еще большие поражения.

# Международная политика # Сергей Шойгу # Владимир Зеленский

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