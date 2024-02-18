Минобороны РФ: войска 17 февраля продвинулись на глубину 8,6 км

Вооруженные силы России отбили Авдеевку и углубились на 8,6 км в позиции ВСУ, в итоге Киев потерял более полутора тысяч военных. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, а тот поздравил военных с победой. Командующий ВСУ Сырский заявил о выходе украинских частей из города, а украинский президент Владимир Зеленский назвал в качестве причин недостаток помощи с Запада и нехватку амуниции. Официальный представитель Пентагона заявил, что у вооруженных сил Украины заканчивается боеприпас и без помощи Америки ожидаются еще большие поражения.