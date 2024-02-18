В Минюсте Украины предложили мобилизовать в ВСУ заключенных и выдать им лопаты

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська в эфире Рады предложил мобилизовать в ВСУ заключенных, снабдив их оружием и лопатами. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что около 50 тысяч мужчин срочной службы с погашенной судимостью избегают службы. Малюська подчеркнул, что такие люди могут быть полезными в армии не только в качестве бойцов, но и для возведения инфраструктуры. Он отметил также, что сейчас к мобилизацёии не привлекаются заключенные и те, кто уже отбыл наказание.

Украина с 24 февраля 2022 года находится на военном положении, и в стране мобилизованы все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Time и New York Times сообщали, что Украина стремится привлечь в армию больше женщин из-за высоких потерь в ВСУ.