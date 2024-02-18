На Сахалине спасли более 80 рыбаков, застрявших на льдине

Масштабную спасательную операцию провели на Сахалине. Более 80-ти рыбаков застряли на отколовшейся льдине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в Охотском море, в районе села Стародубское. Любители рыбной ловли оказались примерно в километре от берега. К спасательным работам привлекли 14 специалистов и 8 единиц техники, включая вертолет Ми-8.