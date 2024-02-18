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На Сахалине спасли более 80 рыбаков, застрявших на льдине

18 февраля 2024 11:27
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Масштабную спасательную операцию провели на Сахалине. Более 80-ти рыбаков застряли на отколовшейся льдине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сахалине спасли более 80 рыбаков, застрявших на льдине-1

Инцидент произошел в Охотском море, в районе села Стародубское. Любители рыбной ловли оказались примерно в километре от берега. К спасательным работам привлекли 14 специалистов и 8 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

На Сахалине спасли более 80 рыбаков, застрявших на льдине-4

В результате рыбаки были успешно доставлены на берег, никто не пострадал.

# Спасение

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