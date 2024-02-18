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Говоря о финансировании ВСУ, Байден перепутал Украину и НАТО

18 февраля 2024 12:03
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Президент США Джо Байден в своем заявлении о финансировании ВСУ спутал Украину и НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News. 

Он высказал мнение, что отказ Украины и распад НАТО противоречит американским интересам, и обратился к Конгрессу с просьбой о принятии закона о выделении средств на финансирование НАТО. В ответ Республиканский национальный комитет отметил, что Украина не входит в НАТО, равно как Израиль и китайский Тайвань.

Байден, как самый пожилой президент в истории США, нередко подвергается нападкам за свои оговорки и ошибки. Он попытался оправдать свои когнитивные способности, утверждая, что с памятью у него все в порядке, но сразу же допустил ошибку, перепутав имя премьер-министра Израиля. Недавно он перепутал имена европейских лидеров, заявив, что недавно беседовал с покойным канцлером Германии и президентом Франции.

# Международная политика

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