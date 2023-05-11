Песков ответил на предоставление Британией Киеву крылатых ракет Storm Shadow

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Британией киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия. Он сказал, что это вызовет адекватную реакцию со стороны Вооруженных сил России, пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что в Кремле крайне негативно относятся к таким поставкам Лондона, а также что в ответ российские военные примут соответствующие решения с военной точки зрения.

По информации CNN, Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Киев убеждает Лондон, что применять эти ракеты будут только на украинской земле.

По данным газеты Politico, официальные лица США не намерены перенимать пример Великобритании по вопросу снабжения Украины дальнобойными ракетами. Но при этом Америка рассчитывает, что поставляемые другими странами ракеты дальнего радиуса действия помогут Украине выйти из ситуации.