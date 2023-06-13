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В Колорадо улицы усыпал град размером с мяч для гольфа

13 июня 2023 19:57
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Новости России. Ливень с крупным градом прошел в нескольких населенных пунктах Республики Северная Осетия – Алания. Непогода задержится в регионе до 16 июня, считают синоптики и призывают людей быть осторожнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колорадо улицы усыпал град размером с мяч для гольфа-1

Вместе с тем жители делятся кадрами необычного для июня погодного явления в социальных сетях.

В Колорадо улицы усыпал град размером с мяч для гольфа-4

Также поступают и американцы. Град сегодня побеспокоил и жителей Колорадо. Льдины размером с мяч для гольфа покрыли улицы, правда, ранее жителей предупреждали о непогоде. Национальная метеослужба выпустила штормовое предупреждение.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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