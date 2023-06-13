В Колорадо улицы усыпал град размером с мяч для гольфа

Новости России. Ливень с крупным градом прошел в нескольких населенных пунктах Республики Северная Осетия – Алания. Непогода задержится в регионе до 16 июня, считают синоптики и призывают людей быть осторожнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем жители делятся кадрами необычного для июня погодного явления в социальных сетях.