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Минобороны РФ хочет изменить требования к здоровью призывников

04 декабря 2023 08:54
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Минобороны России планирует обновить медицинские критерии годности призывников с учетом опыта боевых действий в СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно законопроекту, изменение правил проведения врачебной комиссии улучшит процесс прохождения медицинского освидетельствования для тех, кто страдает заболеваниями, не оказывающими влияния на исполнение воинских обязанностей.

Как заверил министр обороны Сергей Шойгу, новобранцы осеннего призыва 2023 года, в том числе жители новых регионов, не будут направляться в зоны боевых действий. Всего в рамках кампании по призыву будет мобилизовано 130 000 человек. Также продолжится практика создания научных рот. 

В этом году Министерство обороны РФ перешло на электронную регистрацию призывников, сформировав единую базу данных для оптимизации процесса призыва и предотвращения ошибочного призыва. В этом году на воинский учет поставлено более 700 000 юношей.

# Армия # Сергей Шойгу

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