Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что США уже сейчас готовы обвинить в неудачах украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Так Филиппо прокомментировал интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга, где последний предупредил о возможном появлении негативных новостей из Украины.

«Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает», – отметил Филиппо.

Французский политик заявляет, что такой подход к марионеткам свойственен США и призывает к прекращению военной помощи Украины.