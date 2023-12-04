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Политик Филиппо: в США уже решили обвинить в неудачах Зеленского

04 декабря 2023 07:58
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что США уже сейчас готовы обвинить в неудачах украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Так Филиппо прокомментировал интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга, где последний предупредил о возможном появлении негативных новостей из Украины.

«Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает», – отметил Филиппо.

Французский политик заявляет, что такой подход к марионеткам свойственен США и призывает к прекращению военной помощи Украины.

# Международная политика

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