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ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа

04 декабря 2023 08:46
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Израильская армия, как и обещала, расширила свою наземную операцию на всю территорию сектора Газа. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа-1

Активнее бои ведутся уже в южной части анклава. За последние сутки ЦАХАЛ нанес около полутысячи ударов по целям ХАМАС, захвачено несколько подземных командных пунктов движения. Одна из главных целей сейчас – обнаружение мест, в которых боевики держат израильских заложников. В командовании израильской армии заявили, что военные действия на юге анклава будут вестись с большей силой, чем на севере.

Подразделения ЦАХАЛ сейчас ведут наступление на город Хан-Юнис, где, как предполагается, базируется руководство ХАМАС. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что за последние сутки жертвами израильских атак стали 700 мирных жителей.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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