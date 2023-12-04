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Минимум 47 человек погибли в результате наводнений на севере Танзании

04 декабря 2023 08:51
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По меньшей мере 47 человек погибли, 85 получили ранения в результате наводнений и оползней на севере Танзании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимум 47 человек погибли в результате наводнений на севере Танзании-1

Там вода и потоки грязи уничтожили дороги. Сильно повреждены или полностью разрушены сотни домов. Фермеры лишились почти всего урожая, погибло множество домашнего скота. В зоне бедствия развернута масштабная поисково-спасательная операция. По данным властей, количество жертв может многократно возрасти. Президент Танзании распорядилась оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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