Минимум 47 человек погибли в результате наводнений на севере Танзании

По меньшей мере 47 человек погибли, 85 получили ранения в результате наводнений и оползней на севере Танзании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там вода и потоки грязи уничтожили дороги. Сильно повреждены или полностью разрушены сотни домов. Фермеры лишились почти всего урожая, погибло множество домашнего скота. В зоне бедствия развернута масштабная поисково-спасательная операция. По данным властей, количество жертв может многократно возрасти. Президент Танзании распорядилась оказать пострадавшим всю необходимую помощь.