Партия социалистов Молдовы не признала итоги референдума по вопросу о евроинтеграции

Пока в Молдове продолжается горячая фаза электоральной кампании, в обществе назревают большие споры не только о кандидатах во втором туре президентских выборов. Ожесточенная политическая борьба развернулась вокруг референдума по евроинтеграции. Так, партия социалистов не признала итоги голосования из-за многочисленных нарушений и требует не вносить изменения в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политики отметили, что в молдавском обществе отсутствует согласие по европейскому вопросу, особенно когда это предполагает отказ от суверенитета страны и включение в Конституцию как государственной идеологии. Отметим, что согласно итогам, сторонники европейского пути победили с минимальным перевесом менее чем в один процент. Сейчас результаты референдума переданы на утверждение в Конституционный суд. Но примут ли их, большой вопрос. Во время голосования только внутри Молдовы было выявлено большое количество грубых нарушений. Например, уже более тысячи избирателей выписали штрафы на сумму около 111 тысяч долларов за покупку голосов. Напомним, второй тур выборов состоится 3 ноября. В него вышли действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиции Александр Стояногло.