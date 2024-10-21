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Миллионы жителей Кубы вновь остались без электричества

21 октября 2024 07:26
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Миллионы жителей Кубы до сих пор остаются без электричества. Энергосистема, которая в пятницу полностью отключилась и частично была восстановлена за выходные, вновь вышла из строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Миллионы жителей Кубы вновь остались без электричества-2

Причиной стала серьезная авария на крупнейшей ТЭЦ. Ремонтные работы, которые ведутся несколько дней, не принесли результата. После этого власти запустили несколько генераторов и смогли объединить их на большей части острова в одну систему. Однако она протянула недолго. Люди по-прежнему остаются без воды, многие магазины вынуждены закрыться из-за неработающих холодильников. Помощь в решении энергетического кризиса Кубе предложили Венесуэла, Мексика, Колумбия и Россия. 

# Новости Кубы # Электроснабжение

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