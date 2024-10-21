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В Великобритании досрочно отпустят более тысячи заключённых из-за переполненности тюрем

21 октября 2024 06:49
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Правительство Великобритании приняло решение досрочно освободить 1100 заключенных уже на нынешней неделе. Это связано с переполненностью тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании досрочно отпустят более тысячи заключённых из-за переполненности тюрем-2

Сейчас за решеткой находятся более 87 тысяч человек. Страна занимает первое место в Европе по количеству содержащихся в заточении. Ранее в сентябре на волю вышли 1700 осужденных за преступления, не касающиеся насилия, в том числе домашнего, терроризма или противоправных действий на сексуальной почве. В Министерстве юстиции Великобритании отмечают, что переполненность тюрем может привести к краху судебной системы.

# Великобритания

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