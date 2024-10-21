78% французов недовольны президентом Макроном

Около 78 % французов недовольны работой своего президента. Это данные результатов соцопроса. Подобные показатели стали одними из самых удручающих за всю карьеру Макрона. За полгода его рейтинг просел практически на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В похожей ситуации находится и правительство. Деятельность новоиспеченного премьера Мишеля Барнье не одобряют 60 % респондентов. Эксперты объясняют это провалом проводимой властями политики, где во главе угла находятся далеко не интересы жителей страны. На фоне падающих показателей из-за инфляции возросло число бедных. Теперь к малоимущим себя относят более 9 миллионов французов.