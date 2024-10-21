Прямой эфир

Доли голосов «за» и «против» евроинтеграции Молдовы сравнялись

21 октября 2024 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Количество сторонников и противников вступления Молдовы в Евросоюз сравнялось. Это следует из данных предварительного подсчета голосов, которые публикует ЦИК республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доли голосов «за» и «против» евроинтеграции Молдовы сравнялись-2

На 6 утра обработаны чуть более 97 % протоколов. Референдум по евроинтеграции, который прошел накануне, должен определить, станет ли членство Молдовы в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции. Параллельно с референдумом состоялись и президентские выборы. Лидирует действующая глава государства Майя Санду, за ней следует Александр Стояногло, бывший генпрокурор Молдовы.

# Новости Молдовы # Майя Санду

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании досрочно отпустят более тысячи заключённых из-за переполненности тюрем
21 октября 2024 06:49

В Великобритании досрочно отпустят более тысячи заключённых из-за переполненности тюрем

78% французов недовольны президентом Макроном
21 октября 2024 06:42

78% французов недовольны президентом Макроном

Французский политаналитик: «Наш интерес – это хорошие отношения с Россией»
20 октября 2024 19:11

Французский политаналитик: «Наш интерес – это хорошие отношения с Россией»