Избран шестой президент Грузии. Им стал Михаил Кавелашвили – депутат от правящей партии «Грузинская мечта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 224 представителя коллегии выборщиков из 300.

Он был единственным зарегистрированным кандидатом. Депутаты от оппозиции в выборах не участвовали. Они «голосовали» у стен парламента. Там с утра снова проходят митинги прозападной оппозиции, для которой выборы президента – очередной повод раскачать страну. Поддерживает идею и Зурабишвили – теперь уже бывший президент. Впрочем, сама политик отказывается покидать и пост, и дворец. Она не признает выбранный народом парламент, следовательно, и сегодняшнее голосование. Как бы там ни было, победитель оглашен. Инаугурация Кавелашвили назначена на 29 декабря.

Александр Шатько, политический аналитик:

Ряд трезвых грузинских политиков прекрасно понимают, во что они будут вовлечены, в случае проигрыша вот этой коалиции, партии мечты, во что они будут вовлечены Европейский союзом и глобальным военным блоком НАТО. Они будут вовлечены в очередной раз в военные мероприятия. Все более или менее стабилизировалось. В Грузии потихонечку налаживается их жизнь, привычная для них. И испытывать снова потрясения, никаких желаний нет. А сценарий развития в Грузии этих политических событий, свержение одной власти, революции, они все уже проходили.

Отметим, что Грузия – парламентская республика и президент в ней выполняет представительскую функцию. Реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Кабахидзе, как и новоизбранный президент, представляет правящую партию.